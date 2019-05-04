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Malatyaspor, deplasman galibiyetine odaklandı

Malatyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda çıktığı 6 maçın 5'ini kaybetti, birinde ise berabere kaldı.

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Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 6 deplasman maçını kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor, 31. haftadaki Akhisarspor müsabakasından 3 puan alarak dış sahadaki galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu puanların 12'sini deplasmanda kazandı.

6 DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET YOK

İlk yarı oynadığı 9 dış saha maçında 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, bu performansını ligin ikinci devresine taşıyamadı.

Kötü başlangıç yaptığı ikinci yarıda şimdiye kadar 6 deplasman maçına çıkan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup olurken sadece Atiker Konyaspor karşısında bir puan alabildi.

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen ve 3 haftalık galibiyet hasretini sona erdiren Evkur Yeni Malatyaspor, 31. haftada deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u mağlup ederek dış sahadaki galibiyet hasretini noktalamayı istiyor.

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