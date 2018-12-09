Yeni Malatyaspor deplasmanda Erzurum'a 3 attı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Mehmet Özdilek'in takımı BB Erzurumspor ile Erol Bulut'un çalıştırdığı yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Malatyaspor 3-1'lik skorla kazandı.

Maçın 41. dakikasında hakem Halil Umut Meler, VAR'a giderek penaltı kararı verirken Erzurumspor Jasmin Scuk'un golüyle öne geçti. Malatyaspor 67'de Mitchell Donald ile eşitliği yakaladı. 78'de Eren Tozlu konuk takımı öne geçirdi. 90+5'te bir gol daha atan Eren skoru belirledi.

Malatya ekibinde kart cezalısı olan Boutaib, Guilherme ile sakatlıkları bulunan Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu ve Issar Dia bu karşılaşmada forma giyemedi ancak 3 puanı almasını bildiler. Alınan bu sonucun ardından Erzurumspor 14 puanda kalırken, Malatyaspor iki hafta sonra kazandı ve 25 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.