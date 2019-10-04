Malatyaspor evinde Denizlispor'a 5 gol attı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların 27 kişilik kadrosunu açıkladı. Galatasaray'dan sadece Ömer Bayram çağrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu.

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İngiliz taraftar Ben Bird: Salah sayesinde Müslüman oldum

Stanford Üniversitesi, Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından İngiltere'deki İslamafobi oranında ciddi azalma olduğunu açıklamıştı. Ben Bird adlı bir taraftar ise Müslüman olduğunu açıkladı.