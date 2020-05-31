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Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon hakkını kullandı.

| Haber Merkezi
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Koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, yeni sezon kadro yapılanması adına adımlarını sürdürüyor.

Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş ile anılan Gökhan Töre'nin kulübü Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki futbolcuyu elinden kaçırmak istemedi.

OPSİYON HAKKI KULLANILDI

Malatya ekibi, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyon hakkını kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Böylece Töre'nin bonservisi, 2021 yılına kadar Yeni Malatyaspor'da olacak.

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