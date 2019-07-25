Malatyaspor ilk avrupa maçını kazanamadı

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yeni Malatyaspor Süper Ligi 5’inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Sarı- Kırmızılılar, , UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 3-3 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımın başındaki ilk resmi maçına Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana ve Jahovic ilk 11 ile çıktı. Malatya temsilcisinin yeni transferleri Teenage Hadebe, Adis Jahovic ile Moryke Fofana ilk kez bu maçta forma giydi.

Konuk Olimpija Ljubljana ise maça Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic, Brkic, Tomic, Savic, Vukusic, Çekici 11'i ile başladı.

YENİ MALATYASPOR YAKLAŞTI AMA...

Konuk takım, Ante Vukusic'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'un ise cevabı gecikmedi. Arturo Mina, 20. dakikada durumu 1-1 yaptı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA 2-1 ÖNE GEÇTİK

Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda 2-1 öne geçmeyi başardı ancak skoru koruyamadı. 66. dakikada Adis Jahovic, penaltıdan attığı golle Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçirdi. 74. dakikada Stefan Savic, Olimpija Ljubljana adına golünü attı ve maç 2'ye geldi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 1 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak.