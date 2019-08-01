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Malatyaspor kalecisine ırkçılık

Sergen Yalçın, Slovenya'da oynanan maçta Olimpija Ljubljana taraftarının kaleci Farnolle'e ırkçı saldırıda bulunulduğunu açıkladı.

Malatyaspor kalecisine ırkçılık
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpija karşısında 1-0 kazanarak turu geçtikleri maçın ardından önemli açıklamalar yaptı. 

"KALECİMİZE IRKÇI SALDIRI YAPILDI"

Kalecimize yapılan ırkçı saldırı var. İçeride çocuk ağlıyor. Kenardan ırkçı bir tavır sergilediler. Avrupa'da bu tür şeylerin olmasını yadırgadık. 

"HAKEM İĞRENÇ MAÇ YÖNETTİ"

Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur etmek Türk takımları için zor."

YÖNETİM KURULU UEFA'YA İLETTİ

Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulu Farnolle'nin göz yaşlarına boğulmasından sonra durumu maçta görevli uefa yöneticilerine ilettiler

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