BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kayserispor'a 4 attı

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk eden BtcTurk Yeni Malatyaspor sahadan 4-0 galip ayrıldı ve rakibinin ilk galibiyetini almasını önledi.

Sergen Yalçın'ın öğrencilerine üç puanı getiren goller 14. dakikada Mitchell Donald, 77. dakikada Adis Jahovic(P), 86. dakikada Thievy Bifouma ve Silviu Lung(k.k.)'dan geldi.

MALATYA'DAN GOL YOLLARINDA ETKİLİ PERFORMANS

Bu skorla beraber ligdeki 5. galibiyetini alan BtcTurk Malatyaspor, 16 puana yükseldi.

Geçen hafta Konyaspor'u 2-0'la geçen, bir önceki hafta da Denizli'yi kendi evinde 5-1'lik skorla yenen BtcTurk Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'a da 4 gol atarak üç haftada 11 gol atma başarısı gösterdi.

KAYSERİ 3 PUANA HASRET

Henüz galibiyetle tanışamayan Kayserispor ise 4 puanda ve son basmakta kaldı. Kayseri ekibi, ligde üç puanla tanışamayan tek takım olmaya devam ediyor.

SON GOL KAYSERİ KALECİSİ LUNG'DAN

Öte yandan karşılaşmanın son bölümlerinde Rienstra'nın pasında topu ayağının altından ıskalayan kaleci Lung, maçın son golünü kaydetti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

