Malatyaspor Mehmet Batdal transferinde sona yaklaştı

Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında gol yollarında sıkıntı çekmemek için forvet hattına takviye yapıyor.

TRANSFER BİTMEK ÜZERE

Sarı-siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği Mehmet Batdal transferinin bitmek üzere olduğu belirtildi. Dev santraforu yarım sezonluğuna kiralamak isteyen Güneydoğu ekibinin futbolcuyla anlaştığı ve Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'yı da ilkna ettiği öğrenildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Batdal ile Malatyaspor yönetiminin tekrar masaya oturacağı ve en az 2 yıllık sözleşme önereceği bildirildi. Süper Lig'de bu sezon golle tanışamayan tecrübeli santrafor, Başakşehir formasıyla 2 karşılaşmada 58 dakika süre aldı. Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta 106 dakika forma giydi. 1.96'lık dev golcü ile İstanbul'da sözleşmeye imzalanacağı belirtildi.