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Malatyaspor'da hedef Tolunay Kafkas

Ünal Karaman'ın teklifi reddetmesi üzerine diğer alternatiflere yönelen BtcTürk Yeni Malatyaspor'un, Tolunay Kafkas'la görüştüğü öğrenildi.

| Haber Merkezi
Malatyaspor'da hedef Tolunay Kafkas
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Sergen Yalçın ile yollarını ayıran BtcTürk Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör arayışı sürüyor.

İlk olarak Ünal Karaman'la görüşen Malatya ekibi, tecrübeli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yaşanan bu gelişme üzerine diğer alternatiflere yönelen yönetimin, federasyonda altyapı koordinatörlüğü görevinde bulunan Tolunay Kafkas'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlanacağı belirtildi.

Kafkas, son olarak 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de (Akhisar Belediyespor) görev yapmıştı.

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