Malatyaspor'da Sergen Yalçın sesleri

Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor arasında teknik direktörlük değişikliği olabilir.

Malatya ekibinden ayrılan Erol Bulut, Alanyaspor ile prensip anlaşmasınaa varmıştı. Bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Alanya yönetimiyle anlaşamayan Sergen Yalçın'ın yeni sezonda Malatyaspor'u çalışma ihtimali çok yüksek.

SEÇİMİ BEKLİYOR

Başkanlık seçimi için çalışmalarını sürdüren Adil Gevrek'in, koltuğa bir kez daha oturması durumunda takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi planladığı öğrenildi.

Genç teknik adamla el sıkışan Gevrek'in seçimin ardından transferi duyurması bekleniyor.