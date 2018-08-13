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Malatyasporluları taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Yeni Malatyaspor'un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir'e giden taraftarları taşıyan minibüs, dönüş yolunda Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

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Malatyasporluları taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Evkur Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig'in 1'inci haftasında dün deplasmanda oynadığı Göztepe maçı sonrası Malatya'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan Doğan Kadana yönetimindeki 44 S 0930 plakalı minibüs, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yan yatıp, bir süre sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar ve Çay ilçesindeki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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