Malatyasporluların gol isyanı

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelenin 40. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Kullanılan köşe vuruşunun ardından kaleci Altay Bayındır topu elinden kaçırdı ve sonrasında Malatyaspor Mina ile ağları buldu ancak maçın hakemi Mete Kalkavan öncesinde faul olduğunu tespit etti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Altay ceza alanında yükselem topu kontrol etmek isterken, Jahovic ve Chebake'nin arasında kaldı ve hakem Mete Kalkavan da bu pozisyonda faul olduğu kararını verdi. Pozisyonun ardından Malatyaspor'da oyuncular uzun süre itirazlarda bulundu.

DİLMEN: "FAUL", TOROĞLU: "FAUL YOK"

Rıdvan Dilmen pozisyonun faul olduğunu belirtirken, "Altay'ın elinden kaçırdığı pozisyonun başlangıcı ofsayt. Gol olsa bakacaklardı, korner oldu bakmadılar. Korner de geldi başına bela açtı. Demek ki kornere gidene de bakacaksın. Malatyaspor'un ağları bulan topunda ilk bakışta faul olduğunu görmedim ama al geri, ver ileri, Jahovic'in müdahalesini ve alttan Chebake'nin hamlesini gördüm" dedi.





(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



Erman Toroğlu ise, "Malatyaspor'un ağları bulan topunda Altay'a faul göremedim. Eli havada bile olsa fark etmez, oyunculara doğru giden o. Kaleci geliyor ve dağılıyor." ifadelerini kullandı.