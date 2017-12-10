Malatyaspor'un başkanı hakem odasını bastı

Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

Belhanda, Yasin ve Feghouli, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini açıklayan ABD'ye gol sonrası secdeye vararak mesaj verdi.

Muslera'nın iki haftadır hatalı goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor" dedi.

15 haftası geride kalan ligde 8 gol 1 asistle oynayan Giuliano, yarıştan kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

Galatasaray-Akhisarspor maçında birçok kuralı ihlal eden Okan Buruk'un en az 7 maç ceza alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Mayıs 2018'deki başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Ali Koç, seçim çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

1 Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

2 Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi Belhanda, Yasin ve Feghouli, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü kabul edeceklerini açıklayan ABD'ye gol sonrası secdeye vararak mesaj verdi.

3 Rıdvan Dilmen: Muslera bir an önce toparlanmalı Muslera'nın iki haftadır hatalı goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Tudor'u göndermek için her şeyi yapıyor" dedi.

4 Giuliano Fenerbahçe'yi sırtlıyor 15 haftası geride kalan ligde 8 gol 1 asistle oynayan Giuliano, yarıştan kopmak üzere olan Fenerbahçe'yi zirveye ortak etti.

5 Ayhan Akman'dan Muslera'ya küfür Ayhan Akman'ın, yediği hatalı golün ardından Fernando Muslera'ya küfür ettiği görüldü.

6 Gomis kaç maç ceza alacak Akhisarspor maçında kırmızı kart gören Gomis, Sivas Belediyespor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

7 Okan Buruk'a tarihi ceza yolda Galatasaray-Akhisarspor maçında birçok kuralı ihlal eden Okan Buruk'un en az 7 maç ceza alacağı öğrenildi.

8 Bakambu: Şenol Güneş beni geliştirdi Villarreal forması giyen Bakambu, Bursaspor'da oynarken Şenol Güneş'in kendisine çok şey öğrettiğini söyledi.

9 Kayserispor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.