Malcolm Thomas: Sert maç olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta maçında bugün saat 20.00'da Zenit St. Petersburg'a konuk olacak.

"BU MAÇI HEYECANLA BEKLİYORUZ"

Malcolm Thomas, Zenit mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. undefined Takım olarak mücadele etmeyi heyecanla beklediklerini ifade eden Malcolm Thomas, "İyi bir maç olacak. Zenit'e karşı bu sezon oynamadım ama onları takım video toplantılarımızda birçok kez izledim. İyi ve tecrübeli oyunculara sahipler. Çok sert bir mücadele olacak ama takımımın bu maça hazır olduğunu düşünüyorum. Takım olarak bu mücadeleyi heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.