Malcom: PSG hayalimdeki takım

Fransız ekip Bordeaux forması giyen Brezilya'lı genç yetenek Malcolm, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili basına açıklamalarda bulundu.

PSG HAYALİMDEKİ TAKIM

2 sezon önce Brezilya'nın Cortinthias Kulübü'nden 5 milyon euro bedelle transfer edilen 1997 doğumlu genç yıldız Malcolm, hakkında çıkan PSG dedikodularına açıklık getirdi.

Malcom iddialarla ilgili, "PSG benim hayallerimdeki takım. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman yüksek seviyede olan, şampiyonluğu kazanan bir takımda olmak harika. PSG ile ön görüşmeler olduğunu biliyorum" diye konuştu.