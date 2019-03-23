Maldini: İstanbul'daki finale halen inanamıyorum

Milan'ın efsane futbolcularından Paolo Maldini, Liverpool'a kaybettikleri İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finali hakkında açıklamalar yaptı.



İstanbul'da oynanan maçta 3-0 öne geçmesine karşın penaltılarda Liverpool'a mağlup olan Milan'ın savunma oyuncusu Paolo Maldini, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

"O FİNAL EN KÖTÜSÜYDÜ"

Kariyerinin en kötü gecesi olduğuna vurgu yapan Maldini, "Kariyerimde üç Şampiyonlar Ligi finali kaybettik ancak İstanbul'daki en kötüsüydü. Çünkü bunun, benim sonum olacağını düşündüm. Ancak kader bana iki yıl sonra bir final oynama fırsatı verdi ve Liverpool'dan intikamımızı aldık" dedi.

"İNTİKAMI ALDIK AMA..."

Kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Paolo Maldini, "İntikamı almamıza rağmen, 'Liverpool' kelimesi bana kaybettiğimiz finali hatırlatıyor. 120 dakikanın 110 dakikasında maça hakim olduk ancak yine de kazanamadık. O gece, bana futbolun ne kadar garip olduğunu hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

"BİR YIL İZLEYEMEDİM"

Maldini sözlerini "İstanbul'daki finali 1 yıl izleyemedim. İzlediğimde ne kadar iyi oynadığımızı anladım. Maçın yüzde 90'ını domine ettik" ifadeleriyle tamamladı.