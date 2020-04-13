Maldini: Normal bir grip olmadığını hemen anladım

Paolo Maldini, Sky kanalında Francesco Totti, Alessandro Del Piero ve Javier Zanetti'nin olduğu programda kendisinin geçirdiği koronavirüs deneyimini anlattı.

''AĞRILAR ÇOK GÜÇLÜYDÜ''

Vücudunun tanımadığı bu virüse karşı adeta bir savaş verdiğini anlatan 51 yaşındaki efsane oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bir sporcu kendini, bedenini tanır. Ben de eski bir sporcu olarak tanıyorum. İlk anda bunun normal grip olmadığını, farklı bir şey olduğunu hemen anladım. Bu yeni bir virüs ve vücudunuz tanımadığı bu düşmana karşı bir savaş veriyor. Ağrılar özellikle çok güçlüydü."





''KORONAYI YENMENİN TEK YOLU ORTAK İYİYİ DÜŞÜNMEK''

Maldini, antrenman yapmak için salona gittiğini ancak 10 dakikadan fazla buna dayanamadığını belirterek, "Bu virüsü mümkün olan en kısa zamanda yenmeliyiz. Bunun da tek yolu bireyselci olmadan, ortak iyiyi düşünerek olur. Ancak bu şekilde normal günlük yaşantımıza dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milan Kulübü, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, teknik heyet kadrosunda yer alan Paolo Maldini ile Milan'ın genç takımında forma giyen oğlu Daniel Maldini'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

