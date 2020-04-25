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Maldini: Tarihin gördüğü en büyük 'loser' benim

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen Paolo Maldini, kendisini sert bir dille eleştirdi.

| Haber Merkezi
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Geçtğimiz günlerde yakalandığı koronavirüs hastalığından kurtulan Paolo Maldini, Milan kariyeri üzerine açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KAZANDIM AMA ÇOKÇA DA KAYBETTİM"

Maldini; kendisine en çok acı veren maçın sorulması üzerine; "Bana en çok acı veren maç? Aslında tarihin gördüğü en büyük loser (kaybeden) benim. Çok kazandım ama aynı zamanda çokça da kaybettim: 3 Şampiyonlar Ligi Finali, 1 Avrupa Süper Kupa Finali, 3 Kıtalararası Kupası, 1 Dünya Kupası Finali, 1 Avrupa Şampiyonası." dedi.

"BU RENKLERLE DOĞDUM"

Efsane isim sözlerini; "25 yıllık kariyerimde çok kazandım ama hiç Milan'dan ayrılmayı düşünmedim. Ben Milano'danım, Milan'ın oyuncusuyum. Bu renklerle doğdum. Milan'dan gitmenin tek yolu, yönetimin beni satmak istemesi olurdu." diyerek bitirdi.

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