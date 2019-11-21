Mali disipline uymayan kulüplere ceza yolda

Türk takımlarının son yıllardaki en büyük problemi ekonomi. Birçok takım adeta borç batağında ve UEFA'dan yıllardır ceza alıyor.

PUAN SİLME VE TRANSFER YASAĞI

Bu durumu düzeltmekte kararlı olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise UEFA'nın verdiği cezalara benzer uygulamalar yapmaya kararlı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, ocak ayından itibaren mali disipline uymayan kulüpler için transfer yasağı ve puan silme gibi ağır yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde: "Türk futbolunun gelirleri her geçen gün artıyor ama asıl sorun kontrolsüz harcamalardır. Gelirimizin 3-4 katını harcama lüksümüz artık yoktur. TFF olarak denk bütçeye çok önem veriyoruz. Bunun için Kulüp Lisans Talimatını yeniledik. Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını istiyoruz. Ocak ayından itibaren can yakacak kararlar almak zorunda kalacağız. Gerekirse transfer yasağı, puan silme veya küme düşürme cezalarını uygulayacağız."