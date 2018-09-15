Ensonhaber.com'a dön

Manchester City 3 attı 3 aldı

İngiltere Premier League son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Yorum Yap

Manchester City 3 attı 3 aldı

İngiltere Premier League'in 5. haftasında Manchester City, evinde Fulham'ı ağırladı.

Henüz 2. dakikada Leroy Sane ile öne geçen City, 21'de David Silva'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının 2. dakikasında da Raheem Sterling ile bir gol daha bulan Guardiola'nın takımı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ZİRVE YARIŞINDAN KOPMADI

Bu sonucun ardından son şampiyon 5'te 4 yaparak zirve yarışından kopmadı. 4 puanda kalan Fulham'da eski Beşiktaşlı Fabri yedek soyundu. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Lyon'u konuk edecek

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM