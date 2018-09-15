Manchester City 3 attı 3 aldı

İngiltere Premier League'in 5. haftasında Manchester City, evinde Fulham'ı ağırladı.
Henüz 2. dakikada Leroy Sane ile öne geçen City, 21'de David Silva'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının 2. dakikasında da Raheem Sterling ile bir gol daha bulan Guardiola'nın takımı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
ZİRVE YARIŞINDAN KOPMADI
Bu sonucun ardından son şampiyon 5'te 4 yaparak zirve yarışından kopmadı. 4 puanda kalan Fulham'da eski Beşiktaşlı Fabri yedek soyundu. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Lyon'u konuk edecek