Manchester City 4 maç üst üste kaybetti

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İngiliz devi Manchester City, sahasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Lyon'a 2-1 mağlup oldu.

İngiliz ekibi M.City bu sonucun ardından gruba puan alamadan başlamış oldu.

Guardiola'nın takımın başına gelmesinden sonra hedefini Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Manchester City, Devler Ligi'ndeki hedefinden oldukça uzak.

İspanyol teknik adam geçtiğimiz yıl Premier Lig'e adeta ambargo koymuştu. Rakiplerinin puan önünde şampiyon olan City, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a çeyrek finalin iki maçında da yenilerek turnuvaya veda etmişti.

4 MAÇI DA KAYBEDEN İLK İNGİLİZ TAKIMI OLDU

Guardiola ve öğrencileri bu yıl a Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamadı ve kötü bir istatistiğe imza attı.

Guardiola'nın Manchester City'si Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4 maç kaybeden ilk İngiliz temsilcisi oldu.