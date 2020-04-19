Manchester City, Aguilar'ın transferini bitirdi

Geniş scout ağı sayesinde Avrupa ve dünyada birçok ismi takip eden, bünyesine genç ve yetenekleri futbolcuları katan Premier Lig ekiplerinden Manchester City, koronavirüs arasında Kluiverth Aguilar transferini bitirdi.
Peru Ligi ekiplerinden Alianza Lima, 17 yaşındaki gelecek vaad eden sağ bekleri Kluiverth Aguilar'ın bonservisinin Manchester City'e satıldığını açıkladı.
İNGİLİZ BASINI: 2.8 MİLYON EURO VERİLECEK
Oyucunun bonservisi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İngiliz basını bu transfer için Manchester City'nin kasasından 2.8 milyon euro çıkacağını iddia etti.
City'nin ayrıca Peru ekibine sonraki satıştan pay vereceği de ifade edildi.
Aguilar'ın İngiliz ekibinin kadrosuna 18 yaşını geçtiği 5 Mayıs 2021'de dahil olacağı açıklandı.