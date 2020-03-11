Manchester City - Arsenal maçı ertelendi

Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

1 Lemina: Galatasaray'da çok mutluyum Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, bu sabah gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lemina, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu belirtti.

2 Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Galatasaray-Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor-Başakşehir karlaşmasında ise Fırat Aydınus görev yapacak.

3 Mesut Özil, Myanmar'daki 40 çocuğun ameliyatını üstlendi Arsenal'de forma giyen Türk asılı Alman oyuncu Mesut Özil, Big Shoe adlı yardım kuruluşu aracılığı ile Myanmar'daki 40 hasta çocuğun ameliyatını üstlendi.

4 Bakan Kasapoğlu, maçların ertelenmesiyle ilgili konuştu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili, "Liglerin ertelenmesi veya seyircisiz oynanması şu an gündemimizde değil" dedi.

5 Sergen Yalçın: İdmanlarda futbol oynamıyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncuların moralini düşünerek antrenmanlarda futbol oynamadığını söyledi.

6 Mesut Bakkal'dan teşvik itirafı Süper Lig’de birçok takımı çalıştıran deneyimli hoca Mesut Bakkal, futbol kariyerini anlattığı "Mesut Bir Adamın Hikayesi" isimli kitabında, futbolculuk dönemine ait bir şike itirafında bulundu.

7 Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın derbi taktikleri Pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim ve Sergen Yalçın, taktiklerini belirledi. İki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

8 Liverpool'un şampiyonluğu, koronavirüs tehdidi altında İngiltere'de Liverpool'un 30 yıl sonra şampiyonluk sevinci, koronavirüs nedeniyle maçların ertelenmesiyle yarım kalabilir.

9 Yılmaz Vural'a Fenerbahçe soruldu Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin kendisine 9 maç denemelik bir teklif sunduğunu söylerek, "Gitsin başkasını denesin" dedi.