Manchester City - Arsenal maçı ertelendi

Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'de Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, geçtiğimiz gün koronavirüsü testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını belirtmişti.
Yaşanan gelişmenin ardından bazı Arsenal forması giyen futbolcuların, başkan Marinakis ile temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30'da oynanması planlanan Manchester City-Arsenal karşılaşmasının ertelendiği açıklandı.
DİĞER MAÇLAR ERTELENMEYECEK
Öte yandan söz konusu açıklamada, gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer Premier Lig karşılaşmalarının ertelenmeyeceği de belirtildi.