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Manchester City, Arsenal'i rahat geçti

Manchester City, Unai Emery ile ilk maçına çıkan Arsenal'i net bir oyunla 2-0 mağlup etti.

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Manchester City, Arsenal'i rahat geçti

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER STERLİNG VE BERNARDO'DAN

Raheem Sterling, 14. dakikada attığı golle son şampiyon Manchester City'i öne geçirdi. 1-0 biten ilk yarının ardından Manchester City, 64. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 3 puana uzandı.

Manchester City, ilk maçını kazanarak 3 puana yükseldi. Arsenal ise Unai Emery yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında puanla tanışamadı.

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