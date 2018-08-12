Manchester City, Arsenal'i rahat geçti

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.
GOLLER STERLİNG VE BERNARDO'DAN
Raheem Sterling, 14. dakikada attığı golle son şampiyon Manchester City'i öne geçirdi. 1-0 biten ilk yarının ardından Manchester City, 64. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 3 puana uzandı.
Manchester City, ilk maçını kazanarak 3 puana yükseldi. Arsenal ise Unai Emery yönetiminde çıktığı ilk resmi maçında puanla tanışamadı.