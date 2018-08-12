Manchester City, Arsenal'i rahat geçti

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Ramil Guliyev Avrupa şampiyonu oldu

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1 Başakşehir ilk maçında Trabzonspor'u yendi Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir rakibini Da Costa'nın golüyle 2-0 mağlup etti.

2 Beşiktaş-Akhisarspor - CANLI SKOR Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

3 Olcay Şahan'dan iddialı açıklama Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Olcay Şahan, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını ve bordo-mavili takımın formasının şampiyonluğa oynayabileceğini söyledi.

4 İslam Slimani'nin F.Bahçe'den alacağı ücret Fenerbahçe, Leicester City'den kiraladığı yeni golcüsü İslam Slimani için yaklaşık 42 milyon TL harcadı.

5 Tugay Kerimoğlu: Emre örnek alınacak biri Tugay Kerimoğlu, Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'nun büyük bir karaktere sahip olduğunu ifade etti.

6 Luckyboy Mokoena'dan müthiş gol Güney Afrika Süper Ligi'nde Highlands Park forması giyen Luckyboy Mokoena, Black Leopards ağlarına harika bir gol attı.

7 Taraftarı döven komiser yardımcısı açığa alındı Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maçta Bursaspor taraftarını döven polis açığa alındı.

8 Eren Bülbül'ün adı Trabzonspor tribününe verildi Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadyumu'ndaki kale arkası tribününe 2018- 2019 sezonu için "Şehit Eren Bülbül Tribünü" adını verdi.

9 Cocu da Valbuena'yı yedek bıraktı Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Bursaspor maçındaki mutsuz görüntüsüyle dikkat çekti.