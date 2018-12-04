Manchester City Avrupa'dan men cezası alabilir

Manchester ekibinin Finansal Fair Play'le başı belada.

Manchester City'nin, Finansal Fair Play kurallarını deldiği için UEFA tarafından Şampionylar Ligi'nden ihraç edileceği öne sürüldü.

M.CİTY SORUŞTURMA ALTINDA

İngiliz basınında çeşitli gazetelerde çıkan haberlere göre; Manchester City'nin aslında 9 milyon Pound almasına rağmen Etihad'dan yıllık 67.25 milyon Euro alınmış şeklinde gösterdiği belirtildi. 55 milyon euro ceza alan Manchester City'nin, uzun bir süredir bu konularda soruşturma altında olduğu kaydedildi.

İSPAT EDİLİRSE MEN EDİLECEK

UEFA Yönetim Kurulu'nda üst düzey bir isim, "Halihazırda Manchester City'e bir ceza verildi. İkinci kez ihlal ispatlanırsa, Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek." dedi.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, ortaya çıkan Football Leaks belgeleri sonrası bir açıklama yaparak, "Ortaya çıkan belgelerle ilgili kısa süre içerisinde cevaplar arayacağız." demişti.