Manchester City Burton'a 9 attı

1 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralamak istiyor Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sassuolo'dan Babacar'ı gündemine aldı.

2 Galatasaray'ın Marcao için ödeyeceği para Galatasaray, Chaves'ten transfer ettiği Marcao için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam Portekiz ekibinin en büyük oyuncu satışı oldu.

3 Comolli'nin hedefindeki sol kanat: Peterson Sadık Çiftpınar transferini bitirdikten sonra yurt dışına çıkan Comolli'nin, Heracles forması giyen Kristoffer Peterson’un peşinde olduğu ortaya çıktı.

4 Tolgay-Şener takasında son durum Fenerbahçeli Şener'le Beşiktaş'lı Tolgay'ın takası gündemde. İki oyunucu da transfere onay verirken, son söz kulüplerde.

5 Manchester City oynatmadığı futbolculardan para kazandı M.City çeşitli liglerden aldığı gelecek vaat eden oyuncuları ve altyapıdan yetişen 16 futbolcuyu 153 milyon Sterlin'e sattı. Bu futbolcuların arasında Enes Ünal de var.

6 Beşiktaş hazırlık maçında Afyonspor'a 5 attı Beşiktaş, Antalya'da sürdürdüğü kampta Afyonspor ile hazırlık maçında sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin en güzel golü Adem Ljajic'ten geldi.

7 Mustafa Cengiz:Ibrahimovic'i istesem alırdım ama alamadım Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Zlatan Ibrahimovic transferi için görüşme yaptığını ancak yüksek maliyet nedeniyle gerçekleştiremediğini söyledi.

8 Ersun Yanal: Korkmayan bir takım olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulüp dergisine yazdığı yazıda "Korkmayan bir takım yaratmak istiyorum. Korkarsanız sadece seyredersiniz." ifadelerini kullandı.

9 İslam Slimani: Gerçek Slimani'yi görecekler Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Slimani çok gol atacak, herkes mutlu olacak." dedi.