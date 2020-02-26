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Manchester City CAS'a başvurdu

Manchester City, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 2 yıllık men cezası için CAS'a başvurdu.

| Haber Merkezi
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Manchester City, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 2 yıllık men cezası için CAS'a başvurdu.

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