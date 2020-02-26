Manchester City CAS'a başvurdu

3Galatasaray Donk'a yeni sözleşme önerecek
Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olan Ryan Donk, yeni sözleşmeyi kapmak üzere. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya, 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.
8Daum Fenerbahçe'ye hoca önerdi
Derbi mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal'ın koltuğu sallanırken, Fenerbahçe'nin eski hocası Cristoph Daum, sarı-lacivertlilere Niko Kovac'ı önerdi.
9Galatasaray Donk'a yeni sözleşme önerecek
Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olan Ryan Donk, yeni sözleşmeyi kapmak üzere. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya, 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.