Manchester City, Chelsea'ye 6 attı

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, evinde Chelsea'yi konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Guardiola'nın öğrencileri 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı ve gövde gösterisi yaptı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Strling, 13, 19 ve 56. dakikalarda Aguero, 25. dakikada İlkay Gündoğan ile 80. dakikada Sterling'den geldi.

3 Şubat'ta Arsenal ile oynadıkları maçta hat-trick yapan Aguero, Chelsea karşısında da hat-trick yaparak 1 hafta içinde 2 büyük takıma karşı önemli bir başarıya imza atmış oldu.