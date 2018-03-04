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Manchester City, Chelsea'yi de yendi

İngiltere Premier League'in 29. hafta mücadelesinde Manchester City, kendi sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier League'de bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan Manchester City, kendi sahasında Chelsea'yi de devirdi.

CHELSEA İLK YARI ŞUT ATAMADI

Manchester City'nin tek golünü 46. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Karşılaşma boyunca varlık gösteremeyen Chelsea, karşılaşmanın ilk yarısını hiç şut şansı bulamadan kapattı.

PUAN FARKI 15'E ÇIKTI

Karşılaşmayı rekor bir sayı olan tam 901 isabetli pas ile tamamlayan Manchester City, bu sonuçla puanını 78'e yükseltip en yakın rakibi Liverpool'un 15 puan üstünde liderliğini sürdürdü.

53 puanda kalan Chelsea ise son 5 lig maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

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