Manchester City, Chelsea'yi de yendi

İngiltere Premier League'de bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan Manchester City, kendi sahasında Chelsea'yi de devirdi.
CHELSEA İLK YARI ŞUT ATAMADI
Manchester City'nin tek golünü 46. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Karşılaşma boyunca varlık gösteremeyen Chelsea, karşılaşmanın ilk yarısını hiç şut şansı bulamadan kapattı.
PUAN FARKI 15'E ÇIKTI
Karşılaşmayı rekor bir sayı olan tam 901 isabetli pas ile tamamlayan Manchester City, bu sonuçla puanını 78'e yükseltip en yakın rakibi Liverpool'un 15 puan üstünde liderliğini sürdürdü.
53 puanda kalan Chelsea ise son 5 lig maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.