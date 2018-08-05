Manchester City, Chelsea'yi yenip kupaya uzandı

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, yönetime baskı yapıyor. Yetenekli futbolcu, "Ya G.Saray'a giderim ya da burada kalırım" dedi.

Bursaspor, Konyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto'o'yu transfer ediyor. Yeşil-beyazlılar ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, en azından devre arasına kadar Tolga Zengin'le yola devam etme kararı aldı.

Kadrosunda 34 futbolcu bulunan Fenerbahçe'de teknik direktörü Phillip Cocu, 7 ismi gönderme kararı aldı. Bu isimlerden ikisinin Ozan ve Salih olması bekleniyor.

Salı günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew antrenmana çıkmadı. Sakatlıkları geçen Soldado ve Mehmet Topal ise oynayabilecek durumda.

1 Galatasaraylı futbolcuların maaş tablosu Geçtiğimiz sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis, son günlerde yönetimden maaşına zam talebinde bulunuyor. Fransız golcünün bu istediği mali anlamda sorun yaşayan Galatasaray'ı zora sokmuş durumda.

2 Fenerbahçe'de 3 sakatın 2'sinden iyi haber geldi Salı günü deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew antrenmana çıkmadı. Sakatlıkları geçen Soldado ve Mehmet Topal ise oynayabilecek durumda.

3 Babel önce gider yaptı sonra özür diledi Maaşını artırmak için Flamengo'yla görüşerek taraftarın tepkisini toplayan Ryan Babel, bu kez Beşiktaş'ın resmi twitter hesabına attığı mention'la sosyal medyayı salladı.

4 Beşiktaş kaleci transferi yapmayabilir Harun Tekin ve Ospina transferlerinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş yönetimi, en azından devre arasına kadar Tolga Zengin'le yola devam etme kararı aldı.

5 Serdar Gürler Huesca'yla anlaştı Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan Serdar Güler, La Liga ekiplerinden Huesca'yla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde İspanyol takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

6 Yeni Malatyaspor'dan Mesut Özil'e destek Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasına üzerinde "Seninleyiz, ırkçılığa hayır" yazan Mesut Özil tişörtleriyle çıktı.

7 Eto'o Bursaspor yolunda Bursaspor, Konyaspor ile yollarını ayıran Samuel Eto'o'yu transfer ediyor. Yeşil-beyazlılar ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı.

8 Genç güreşçi Ramazan Sarı Avrupa Şampiyonu Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Ramazan Sarı altın, Feyzullah Aktürk ise gümüş madalya kazandı.

9 Cocu kadroyu 27 kişiye indirecek Kadrosunda 34 futbolcu bulunan Fenerbahçe'de teknik direktörü Phillip Cocu, 7 ismi gönderme kararı aldı. Bu isimlerden ikisinin Ozan ve Salih olması bekleniyor.