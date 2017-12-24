Manchester City durdurulamıyor

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, 27. dakikada Arjantinli Sergio Agüero'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

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İkinci yarıya 53. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle başlayan Manchester City, 79. dakikada yine Agüero ve 85. dakikada Danilo'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Manchester ekibinde yedinci sezonunu geçiren 29 yaşındaki Agüero, Etihad Stadı'nda 100 gol barajını aşarken, Manchester City ise 1982'den bu yana bir takvim yılında ligde 100 gol atan ilk takım oldu. Liverpool, 35 yıl önce rakip fileleri 106 kez sarsmayı başarmıştı.