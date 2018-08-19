Manchester City evinde 6 attı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City ile Huddersfield Town karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi son şampiyon Manchester City, zorlanmadan 6-1'lik skorla kazandı.

İLK YARI 3 ATTILAR

Manchester City, 25. dakikada Sergio Kun Agüero'nun golüyle perdeyi açtı. Gabriel Jesus, 31'de farkı 2'ye çıkardı. Agüero, 35'te ikinci kez fileleri havalandırdı ve skor 3-0'a geldi. Stankovic, 43'te Huddersfield'ın maçtaki tek golünü attı ve devre 3-1'lik sonuçla bitti.

AGÜERO HAT-TRİCK YAPTI

David Silva, 48. dakikada attığı frikikle hem skoru 4-1'e getirdi hem de 250. Premier Lig maçını daha özel hale getirdi.

Agüero, 75. dakikada Huddersfield ağlarını bir kez daha havalandırdı ve hat-trick yaptı. Mendy'nin getirip Sane'nin ortaya çevirdiği topta Terence Kongolo ters bir vuruş yaptı ve Manchester City, 84. dakikada farkı 5'e çıkardı.

CİTY 2'DE 2 YAPTI

Manchester City, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Huddersfield ise 0 puanda kaldı. City, gelecek hafta ligin yeni takımı Wolverhampton Wanderers'a konuk olacak. Huddersfield ise bir diğer yeni takım Cardiff City'i ağırlayacak.