Manchester City ilk puan kaybını yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Wolverhampton Wanderers ile Manchester City karşı karşıya geldi. Molineux'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Wolves, 57. dakikada Willy Boly'nin elle attığı gol sonucu 1-0 öne geçti
. Premier Lig'de VAR olmadığı için hakem bu pozisyonda gol kararı verdi. Manchester City, 69. dakikada İlkay Gündoğan'ın asisti ve Aymeric Laporte'nin golüyle eşitliği sağladı.
Manchester City, bu sonuçla birlikte Premier Lig'de ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 7'ye çıkardı. Wolves ise puanını 2'ye çıkardı.
Wolves, gelecek hafta West Ham'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.