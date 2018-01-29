Manchester City kulüp rekoru kırarak Laporte'yi alıyor

İngiliz basını, Premier lig liderinin Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte ve kulübü Athletic Bilbao ile anlaştığını yazdı.

DE BRUYNE'Ü GERİDE BIRAKACAK

City, laporte için İspanyol kulübüne oyuncunun sözleşme fesih bedeli olan 57 milyon sterlini ödeyecek. Bu transfer resmiyet kazandığında 23 yaşındaki Laporte, Manchester City'nin en pahalı oyuncusu olarak tarihe geçecek.

City, daha önce Kevin de Bruyne‘ü 55 milyon sterline renklerine bağlamıştı. Laporte'nin katılımıyla birlikte Manchester City'nin bu sezon defans oyuncularına ayırdığı kaynak; 190 milyon sterline ulaşacak.