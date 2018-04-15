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Daçka, EuroCup şampiyonu oldu

1 Sterling, İlkay Gündoğan'ın elini öptü İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yenen Manchester City'de Sterling, penaltıyı gole çeviren İlkay'ı elini öperek kutladı.

2 Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, deplasmanda Tottenham Hotspur'u mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

3 Liverpool kazandı, Salah Premier Lig tarihine geçti Liverpool, sahasında Bournemouth'u 3-0 mağlup ederken, Muhammed Salah bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu rekorunu kırdı ve Premier Lig tarihine geçti.

4 Fenerbahçe, Sivas'ta hata yapmadı Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sivasspor'un çok gol kaçırdığı mücadelede bulduğu net pozisyonları gole çevien Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

5 Ümraniyespor'la Ankaragücü yenişemedi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü'yle karşılaştı. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede kazanan çıkmadı.

6 Trabzon'da maça çıkmayan 7 basketçi kovuldu Trabzonspor yönetimi, alacakları nedeniyle maça çıkmak istemeyen Harris, Vailiauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Green ve Heslip ile yollarını ayırdı.

7 Trabzon'u UÇK'ya şikayet eden Aykut davayı kazandı Trabzonspor yönetimi tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Aykut Demir UÇK'ya başvurmuştu. Kurul, Trabzon'un oyuncuya 5 milyon 542 bin TL ödemesine karar verdi.

8 Fenerbahçe'de İsla kadroya alınmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor maçı kadrosuna İsla ve Elif Elmas'ı dahil etmedi.

9 Faruk Süren: Adaylık için şartım var Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, seçimde adaylığını koyması için tüm camianın birleşmesi gerektiğini söyledi.