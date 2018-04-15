Manchester City, lige başkentte galibiyetle döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Liverpool'a çeyrek finalde elenen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Wembley Stadı'nda başkent temsilcisi Tottenham Hotspur'a konuk oldu.
İLKAY'DAN PENALTI GOLÜ
Karşılaşmanın 22. dakikasında Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus ile öne geçen konuk ekip, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın 25. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
Ev sahibi takım 42. dakikada Christian Eriksen ile durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
STERLİNG ÇOK UĞRAŞTI, SONUNDA GOLÜ BULDU
İkinci yarıda Raheem Sterling'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City, başkent deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Manchester temsilcisi bu galibiyetle puanını 87'ye çıkarırken, dördüncü sıradaki Tottenham Hotspur 67 puanda kaldı.
3 MAÇ SONRA YÜZ GÜLDÜREN GALİBİYET
Ligde Manchester United'a yenilen ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta da Liverpool'a kaybeden Manchester City, adeta şeytanın bacağını kırarak lige galibiyetle döndü ve şampiyonluğa giden yolu pekiştirdi.