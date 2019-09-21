Manchester City maçı ilk yarıda bitirdi

Premier Lig'de 6. hafta maçında Manchester City, ilk 18 dakikada Watford kalesine tam 5 gol gönderdi.

İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester City sahasında Watford'u ağırladı. Mücadele 8-0 sona erdi.

Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, rakibine ilk 18 dakikada adeta gol yağdırdı.

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Manchester City, 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Agüero, 12. dakikada Mahrez, 15. dakikada Bernardo Silva ve 18. dakikada Otamendi'nin attığı gollerle durumu 5-0 yaptı.

Manchester City böylece Premier Lig tarihinde bir maçta 5-0'lık skora en kısa sürede ulaşan takım oldu.

Mücadelede ikinci yarı 3 gol daha bulan Manchester City, karşılaşmayı 8-0 gibi farklı bir skorla kazanarak Liverpool'un arkasında liderlik takibini sürdürdü.