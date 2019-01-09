Manchester City oynatmadığı futbolculardan para kazandı

Manchester City yaptığı yatırımlarla ve son yıllarda futboldaki başarısıyla dikkat çekerken; bir başka özelliğiyle de gündeme geldi.

Manchester City'de son olarak Brahim Diaz, Real Madrid'e transfer olurken; İngiliz ekibiyle ilgili bir başka detay yeniden gündeme geldi. Zira, Manchester'ın Maviler'i, gelecek vaat eden oyuncuları takıma katması ve daha sonra bunları satmasıyla biliniyor.

ENES ÜNAL'I 14 MİLYON EUROYA SATTI

Kadrosuna kattığı oyunculardan bazıları City'nin formasını hiç giymemelerine karşın, yüksek bonservis bedelleriyle bedelleriyle de gitti.

Bunun örneklerinden birisi de Enes Ünal oldu. Enes Ünal'ı 2015'te 3 milyon euroya Bursaspor'dan transfer eden Manchester City, genç oyuncuyu daha sonra sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente'ye kiraladı.

İngiliz devi, Enes Ünal'ı oynatmadan 2017 başında Villarreal'e 12.7 milyon Sterlin'e (Yaklaşık 14 milyon Euro) sattı.

DENAYER İYİ PARA KAZANDIRDI

Brahim Diaz, City formasını giymeyen oyuncular arasında yer alırken; 19.8 milyon Sterlin'e Real Madrid'in yolunu tuttu. Bu süreçte en çok formayı giyen oyuncu Kelechi Iheanacho oldu. Maviler ile 20 maça çıkan Nijeryalı forvet için Leicester 25.4 milyon Sterlin ödedi.

Galatasaray'da iki dönem kiralık oynayan Jason Denayer ise sezon başında Lyon'a 9.9 milyon Sterlin'e satıldı. City'de lig maçında forma giyemeyeyen Denayer de İngiliz ekibine en çok kazandıran isimler arasında yer aldı.

153 MİLYON STERLİN KAZANDI

City, oynatmadığı veya sınırlı sayıda oynattığı 16 oyuncunun bonservisinden ise toplam 153 milyon Sterlin kazandı. City'nin 153 milyon Sterlin bonservis bedeliyle sattığı oyuncuların toplam 33 maç forma giymesi ise dikkat çekti.

Bu arada City, alt yapı tesislerine 2014'te 200 milyon Sterlin'den fazla harcamıştı. Bu harcamaların bir kısmı ise satılan bu oyunculardan gelen parayla karşılandı.