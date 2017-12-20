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Manchester City penaltılarla turladı

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Manchester City, Leicester City'ye penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı.

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Manchester City penaltılarla turladı

İngiltere'nin Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada Manchester City 26. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

MANCHESTER CİTY LEİCESTER'I ELEDİ

Leicester City 90+7. dakikada penaltıdan Jamie Vardy'nin attığı golle skoru 1-1'e getirerek karşılaşmayı uzatmaya götürdü. Uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Manchester City, Leicester City'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Manchester City'nin ilk penaltı atışını gole çeviren Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 120 dakika sahada kaldı.

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