Manchester City Premier Lig tarihine geçti

Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray gibi puan ortalamasının yakalanması gerektiğini belirten Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına da değindi

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı.

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Türk seyirci Sharapova'ya evlenme teklifi etti

Özel bir organizasyon için Türkiye'ye gelen Rus Sharapova'ya Türk seyirci evlenme teklif etti. Aldığı cevap da gülümsetti.