Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın

Bu sezon ortaya koyduğu performansla İngiltere Premier Lig'i domine eden Manchester City, tarihinin beşinci şampiyonluğu için gün sayıyor.

Manchester City'nin sahasında Manchester United ile cumartesi günü oynayacağı derbi maç, iki takımın teknik direktörleri Pep Guardiola ile Jose Mourinho arasındaki renkli rekabetin yanı sıra ev sahibi ekip için şampiyonluk düğümünü çözebilecek olmasıyla daha da önem kazandı.

GALİBİYET YETERLİ OLACAK

İspanya ve Almanya'dan sonra kariyerini İngiliz temsilcisi Manchester City'de sürdüren 47 yaşındaki Guardiola, kupasız geçen ilk sezonun ardından bu yıl şubat ayında Arsenal'ı 3-0 yenerek Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken, ikinci kupa zaferi için bir başka büyük kulüp Manchester United karşısında galibiyet alması Katalan teknik adam için yeterli olacak.

Manchester ekibine geldiğinden bu yana 450 milyon sterlini bulan transfer harcamasının karşılığını almaya başlayan Guardiola, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kalan haftalarda birçok rekorun yeni sahibi olmak için mücadele edecek.