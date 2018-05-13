Manchester City rekor puanla sezonu kapattı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'i rekorla tamamladı. Maviler, son maçta Southampton'ı deplasmanda Gabriel Jesus'un uzatmalardaki golüyle 1-0 yendi.

Bu sonucun ardından City, sezonu 100 puanla kapattı. Premier Lig devi, lig tarihinde en fazla puan toplayarak şampiyonluk yaşayan takım oldu.

City, iki rekorun daha sahibi oldu. Bu sezon 32 galibiyet elde eden Pep Guardiola'nın öğrencileri, galibiyet rekoru kırdılar. City, 1960-61'de 42 maçta 31 galibiyet elde eden Tottenham Hotspur'ın rekorunu 38 maçta tarihe gömdü. City ayrıca, 106 golle bir sezonda en çok gol atan ekip unvanının da yeni sahibi oldu.