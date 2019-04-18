Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nden yine elendi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri dün akşam tamamlandı.

Juventus'u eleyen Ajax ve Manchester City'yi saf dışı eden Tottenham adını yarı finale yazdırdı.

İki ingiliz ekibinin karşılaştığı mücadelede nefesleri kesti. Manchester City, evinde sahadan 4-3 galip ayrılsa da ilk maçı 1-0 kaybettiği için kupanın dışında kaldı.

3 SENEDİR ÇEYREK FİNALDEN ÖTESİNİ GÖREMEDİ

Getiğimiz yıl Premier Lig'i rekor puanla tamamlayarak şampiyon olan Pep Guardiola'nın takımı, çalıştırdığı 3 senede de Şampiyonlar Ligi'nde en fazla çeyrek finali gördü. Çalıştırdığı ilk sezonda Monaco'ya çeyrek finalde elenen M.City, geçtiğimiz sezon aynı seviyede Liverpool'a boyun eğmişti. Bu sezonda da Tottenham'a elendi.

TRANSFERE 608 MİLYON EURO HARCADI

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesini göremeyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, son üç sezonda yaptığı 28 transfer için toplam 608 milyon euro para harcadı.

Öte yandan maç sonu değerlendirme yapan Guardiola, "Çok acımasız bir son oldu ama bunu kabul etmek zorundayız. Tottenham'ı tebrik ediyoruz ve yarı finalde başarılar diliyoruz" dedi.

Guardiola'nın yaptığı transferler şu şekilde:

JACK HARRISON | NYCFC >> Manchester City | 4 milyon €



GERONIMO RULLI | Maldonado >> Manchester City | 4.7 milyon €



ANTE PLAVERSA | Hajduk Split >> Manchester City | 4.8 mlyon €

Athletico Nacional >> Manchester City | 5.5 milyon €

DOUGLAS LUIZ | Vasco Da Gama >> Manchester City | 12 milyon €

NOLITO | Celta Vigo >> Manchester City | 18 milyon €

CLAUDIO BRAVO | Barcelona >> Manchester City | 18 milyon €

İLKAY GÜNDOĞAN | Borussia Dortmund >> Manchester City | 27 milyon €

DANILO | Real Madrid >> Manchester City | 30 milyon €

GABRIEL JESUS | Palmeiras >> Manchester City | 32 milyon €

EDERSON | Benfica >> Manchester City | 40 milyon €

BERNARDO SILVA | Monaco >> Manchester City | 50 milyon €

LEROY SANE | Schalke >> Manchester City | 50.5 milyon €

KYLE WALKER | Tottenham >> Manchester City | 52.7 milyon €

JOHN STONES | Everton >> Manchester City | 55.6 milyon €

BENJAMIN MENDY | Monaco >> Manchester City | 57.5 milyon €

AYMERIC LAPORTE | Athletic Bilbao >> Manchester City | 65 mlyon €

RIYAD MAHREZ | Leicester City >> Manchester City | 67.8 milyon €