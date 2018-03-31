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Manchester City şampiyonluğa göz kırptı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City deplasmanda Everton'u 3-1 mağlup etti. City, haftaya derbide United'ı yenerse 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

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Manchester City şampiyonluğa göz kırptı

Everton - Manchester City maçında kazanan, 3-1'lik skorla Manchester City oldu. İngiltere Premier Lig'in 31. haftasındaki mücadele, Goodison Park'ta oynandı.

GALİBİYETİ İLK YARIDA ALDI

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Sane, 12. dakikada Jesus ve 37. dakikada Sterling'den geldi. Everton'un tek syısını ise 63. dakikada Bolasie kaydetti.

CENK 79 DAKİKA OYNADI

Milli oyuncumuz Cenk Tosun, ilk 11'de başladığı mücadelede 79 dakika sahada kaldı ve yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Öte yandan Everton tribününde "Tosun Paşa" pankartı açıldı.

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