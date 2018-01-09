Manchester City Sanchez'den vazgeçmiyor

İngiliz basınına göre; Manchester City, Şilili futbolcuyu renklerine bağlamak için ara transfer dönemi kapanmadan Arsenal'e bir teklif yapacak. Teklifin 30 milyon sterlin civarında olması bekleniyor.

30 MİLYON STERLİN TEKLİF EDİLECEK

City, yaz döneminde de Alexis Sanchez’i transfer etmek için Londra kulübüne 60 milyon sterlinlik bir teklif yapmış ancak Arsenal bu teklife ret yanıtı vermişti. Manchester City'nin Alexis Sanchez ile birlikte West Bromwich'te oynayan savunma oyuncusu Jonny Evans için de transfer girişimlerinde bulunması bekleniyor.