Manchester City-Shakhtar maçında skandal hakem hatası

Devler Ligi'nde dün akşam oynanan maçların ardından dördüncü hafta sona erdi. İngiliz devi Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'i yendiği mücadele ise hakemin kararı büyük eleştirilere neden oldu.

STERLİNG ÇİME TAKILDI, PENALTI ÇALINDI

Mücadelenin 24. dakikasında ceza sahasına giren Sterling kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa tam vuracağı esnada çime takıldı ve yerde kaldı. Hakem Viktor Kassai ise penaltı noktasını gösterdi.

Futbol dünyasında son dönemde yaşanan büyük hatalara bir yenisi daha eklendi. Karşılaşmayı Manchester City,13. dakikada David Silva, 24, 72 ve 90. dakikalarda Gabriel Jesus, 48. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 6-0 kazandı.

STERLİNG ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından konuşan Sterling, "Topu kontrol etmek istedim ve noldu bilmiyorum. Bir müdahale hissetmedim. Ayağımı yere vurdum. Hakemden özür diliyorum." şeklinde konuştu.



Guardiola ise pozisyonla ilgili, "Sterling gidip hakeme pozisyonun penaltı olmadığını söyleyebilirdi ama geçen sene Milner da çeyrek finalde attığımız golün nizami olduğunu söyleyebilirdi. Hakemlerin de yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.





