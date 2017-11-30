Manchester City son dakikada güldü

Manchester City, bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. 14. hafta Southampton'ı konuk eden City, rakibini 90+6'da bulduğu golle 2-1 yendi.
STERLİNG'İN GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
Guardiola'nın öğrencileri, 47. dakikada Virgil van Dijk'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 75'te Southampton adına sahneye çıkan Oriol Romeu, skoru eşitledi. Kalan dakikalardaki City baskısı semeresini 90+6'da verdi.
Raheem Sterling, maçın son anlarında sahneye çıkarken; uzaktan şutuyla topu ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Manchester City: 2 - Southampton: 1.