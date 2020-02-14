Manchester City, Upamecano'yu bitiriyor

Manchester City, RB Leipzig'in 21 yaşındaki stoperi Dayot Upamecano'yu bu yaz transfer etmek istiyor.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; ara transfer döneminde de stoper almak isteyen ancak yüksek maliyet nedeniyle listesindeki isimleri alamayan Manchester City, Dayot Upamecano için RB Leipzig ile görüşmelere başladı.

Haberin detayında, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Dayot Upamecano transferinin 55 milyon euro civarında bir ücrete sona ereceği vurgulandı.

Valenciennes altyapısından yetişen ve 2015 yazında 2.3 milyon euro bonservisle Salzburg'a transfer olan Upamecano, 2 yıl sonra 10 milyon euro karşılığı Leizig'e geçti. Upamecano, bu sezon 24 resmi maça çıktı.