Manchester City zor da olsa kazandı, avantajını korudu

Premier Lig'de Liverpool'la şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Burnley deplasmanında çok zorlanmasına rağmen 1-0 kazanmayı başardı.

M.CİTY AVANTAJLI

Maç boyunca Burnley'nin ördüğü defans duvarını aşmakta zorlanan City, 61. dakikada Agüero'nun golüyle öne geçti.

Golde kaleciyi geçen topu defans çıkardı, ama gol çizgisi teknolojisi topun çizgiyi geçtiği belirledi. Böylece Agüero 21 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza atmış oldu. Golden sonra City skoru korumak için büyük çaba sarfetti ve bunu başardı.

Bu galibiyetle 92 puanla giren Manchester City, üst üste 12. maçını kazanarak hafta içi yakaladığı avantajı bırakmadı.