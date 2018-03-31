Manchester City'den Çağlar atağı

A Milli Futbol Takımımız ve Türk futbolunun yükselen değerlerinden Çağlar Söyüncü rotasını İngiltere’ye kırıyor. Avrupa’nın en iyi ve en çekişmeli ligi olarak görülen Premier Lig’in dev kulüpleri Arsenal ve Manchester City, Çağlar için adeta bir yarışa tutuştu.

MENAJERİ İLK GÖRÜŞMEYİ YAPTI

Uzun bir süredir Arsenal’in takibinde olan genç stoper, son anda City ile de görüşmelere başladı. Şu anda Bundesliga’da Freiburg forması giyen Çağlar’ın menajerinin dün itibariyle Londra’da Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce 2015-16 sezonunda bir diğer Türk yıldız Enes Ünal’ı kadrosuna katan City, şimdi de 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

ARSENAL 30 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARDI

Dün itibariyle de City-Çağlar Söyüncü cephesinde ilk görüşmeler yapıldı. Arsenal’in de yakından izlediği bu görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan, İngiliz basınında, Arsenal’in 30 milyon sterlin değerinde bir parayı gözden çıkardığı ve teklif konusunda en güçlü takım olduğunu da bildirildi.

İNGİLİZ BASININDAN ÖVGÜ

Çağlar Söyüncü’nün İngiltere’ye transfer olma ihtimali, Ada basınını heyecanlandırdı. Daily Mail Gazetesi, milli stoperle ilgili detaylı bir analiz yazısı yayımladı. Gazetenin detayında Çağlar ile ilgili, “Top hakimiyeti iyi, hava toplarında etkili, tempolu ve oyunu iyi okuyor” ifadeleri kullanıldı.