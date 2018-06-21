Manchester City'den orta sahaya takviye

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Yaya Toure'nin takımdan ayrılmasından sonra orta sahaya takviye arayışında olan Manchester City, Napoli'den Jorginho'yu transfer etti.

The Guardian'a göre transfer için Napoli ve Manchester City prensipte anlaşırken, oyuncunun menajeri ile beraber son adımları atmak için çarşamba günü Londra'ya geldiği belirtildi.

Bonservis bedelinin 49 milyon Euro olduğunun altı çizilirken, Manchester City'nin bir sonraki hedefinin Leicester City oyuncusu Riyad Mahrez olduğu söylendi. Geçen sezon Napoli forması ile 33 maça çıkan 26 yaşındaki Jorginho, 2 gol atıp 4 de asist yaptı.